Na korte breuk is Aaron Carter nu toch weer samen met z’n verloofde

Carter vertelt ook dat de dienst kinderbescherming bij hem en Martin langs is geweest, maar dat de toezichthouders daarbij hebben geconcludeerd dat er geen onveilige situatie was. Volgers op sociale media hadden volgens TMZ een melding gemaakt omdat op foto's en video's te zien was dat zoon Prince in het bed van Aaron lag in plaats van in een wieg.

Martin en Carter werden op 22 november de ouders van hun kersverse spruit. Een week later verbraken ze hun relatie. Carter verklaarde toen dat zijn familie, met wie hij al jaren in de clinch ligt, de oorzaak van de breuk was. Martin had volgens hem stiekem contact met zijn tweelingzus Angel en andere familieleden en daar was hij niet blij mee. "Melanie heeft de hele tijd tegen me gelogen. Ze communiceerde met mijn tweelingzus en de familieleden die me in de gevangenis probeerden te stoppen”, klonk het.