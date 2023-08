Na Justin Timberlake en Colin Farrell leek Sam Ashgari de ware: het bewogen liefdesleven van Britney Spears

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Voormalige (geheime) woning van Liberace staat te koop voor 3,60 miljoen dollar

Ondanks zijn immense succes, zijn overdadige luxe en flamboyante persoonlijkheid, had ook Hollywood-icoon Liberace (1919 - 1987) soms wat tijd voor zichzelf nodig. Dat deed hij in alle bescheidenheid en anonimiteit in zijn geheime woonst in West-Hollywood. Die woning staat nu te koop voor zo’n 3,59 miljoen dollar.