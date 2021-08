Na Jenna Dewan en Jessie J: heeft Channing Tatum opnieuw de liefde gevonden?

Celebrities Rosie Huntington-Whiteley en Jason Statham zwanger van tweede kindje

20 augustus Op donderdag liet Rosie Huntington-Whiteley via sociale media weten dat ze opnieuw in verwachting is. Op Instagram deelde het 34-jarige model een reeks outfitfoto’s, maar op de laatste foto in het rijtje kan je zien dat de verloofde van Jason Statham (54) voor een tweede keer zwanger is.