Na jarenlange vriendschap: Rihanna vormt koppel met A$AP Rocky

De geruchten over een mogelijke relatie tussen Rihanna en A$AP Rocky (echte naam Rakim Mayers) doen al lange tijd de ronde. Eigenlijk al sinds Rihanna in januari brak met haar vorige vriend, miljardair Hassan Jameel. “Hun levens waren te verschillend, en het was moeilijk om een relatie te onderhouden", schreef PEOPLE toen over de breuk.

Gelukkig kon Rihanna bouwen op haar goede vriend A$AP Rocky, die ze al jarenlang kent. In 2013 was hij de openingsact voor haar Amerikaanse tournee, en hij mocht meedoen op haar nummer ‘Cockiness’. Ze verschijnen ook regelmatig op de rode loper. In juli koos Rihanna A$AP nog als gezicht van haar nieuwe beauty-lijn, Fenty Skin. Tijdens de promo-interviews was de chemie tussen de twee muzikanten duidelijk voelbaar. “Het moeilijkste aan werken met jou, is om niet de hele tijd onnozel te doen en te lachen", vertelde A$AP zijn collega. “Dit is gewoon hilarisch. Je bent gewoon zo cool dat het moeilijk is om niet te lachen. Je zou bijna vergeten dat het nog steeds werk is."