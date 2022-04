Na jarenlange gewichtsschommelingen toont Jessica Simpson trots haar lichaam: “Eindelijk draag ik een bikini”

Jessica Simpson had het de afgelopen jaren vaak moeilijk met haar gewicht. Toen de 41-jarige zangeres in verwachting was van haar drie kinderen - dochter Maxwell (in 2012), zoon Ace (in 2013) en dochter Birdie (in 2019) - kwam ze per zwangerschap gemiddeld zo'n 45 kilo aan. Intussen is ze hetzelfde aantal kilo’s eindelijk weer kwijtgespeeld, laat ze weten op sociale media. “Ik zit nu heel goed in m’n vel”, schrijft ze. “Tot drie keer toe heb ik enorm veel gewicht erbij gekregen en er ook weer vanaf gekregen. Ik heb nooit gedacht dat dit moment ooit zou plaatsvinden, maar nu draag ik eindelijk een BIKINI!!”, schrijft ze. “Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben er trots op en heb wat tranen van geluk gelaten.”