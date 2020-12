Na jaren en véél korting: Neverland van Michael Jackson is eindelijk verkocht

Showbizz SHOWBITS. Celebs zijn helemaal in de ban van deze kersttrend op Instagram

23 december The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Vandaag leggen we een nieuwe Hollywoodtrend onder de loep: de #MyElf-challenge. Het grapje is gebaseerd op een Amerikaanse kersttraditie, ‘elf on a shelf’, waarbij ouders elke dag een elfenpopje in huis plaatsen om hun kinderen te verrassen.