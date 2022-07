Na hun huwelijk in Las Vegas: Jennifer Lopez en Ben Affleck willen nog een tweede huwelijksfeest

CelebritiesJennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) mogen afgelopen weekend dat wel in het geheim getrouwd zijn, maar dat wil niet zeggen dat het koppel niet van plan is om nog een tweede feest te geven. Volgens een bron zijn de tortelduifjes van zin om in de komende twee weken hun huwelijk nog een keer te vieren, maar dan wel in het bijzijn van al hun vrienden en familie.

Bekijk ook: Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas.

De insider in kwestie vertelde aan het Amerikaanse ‘Page Six’ dat het feest wellicht meerdere dagen zal duren. Vermoedelijk zou de zangeres de festiviteiten willen combineren met haar verjaardag. Op 24 juli blaast de Lopez namelijk 53 kaarsjes uit.

Volgens de bron wil het koppel dus binnen twee weken iets organiseren voor “iedereen die ze graag zien, maar niet konden uitnodigen op hun huwelijk in Las Vegas”. Tijdens deze ceremonie waren namelijk enkel hun kinderen aanwezig. De gastenlijst voor het komende feest zou dan weer iets groter zijn. Vermoedelijk mogen zowel Casey Affleck, Matt Damon, Jimmy Kimmel en Drea de Matteo een uitnodiging verwachten. Ook een locatie staat al vast. Het Amerikaanse ‘Page Six’ schrijft namelijk dat de festiviteiten zullen plaatsvinden in Riceboro, op één van de eigendommen van de acteur. ‘Page Six’ heeft verder ook vernomen dat het hele gebeuren zo’n twee tot drie dagen in beslag zou nemen. Daarnaast zou het feest ook deels doorgaan op het nabijgelegen eiland St. Simon.

Las Vegas

Lopez en Affleck zijn afgelopen weekend stiekem in het huwelijksbootje gestapt in Las Vegas. De zangeres bevestigde het nieuws zelf in haar nieuwsbrief. “We hebben het gedaan. Liefde is prachtig. Liefde is goed. En blijkt dat liefde ook geduldig is. Twaalf jaar lang”, meldt Jennifer Lopez op haar blog, ‘On the JLO’.

Lopez en Affleck verloofden zich in april van dit jaar voor de tweede keer, nadat ze vorig jaar weer bij elkaar waren gekomen. De twee leerden elkaar in december 2001 kennen op de set van ‘Gigli’. In november 2002 kondigde ‘Bennifer’ een eerste keer aan dat ze verloofd waren. Normaal gezien zouden Jennifer en Ben in september 2003 in het huwelijksbootje stappen. Zover kwam het uiteindelijk niet en in januari 2004 maakte het koppel bekend dat ze niet langer samen waren. Affleck trouwde vervolgens met actrice Jennifer Garner en Lopez met artiest Marc Anthony. Beiden kregen kinderen met hun ex-partners.

LEES OOK: