Na het vertrek van haar manager: ook advocaat van Britney Spears dient zijn ontslag in

In het kamp van Britney Spears (39) is de ene na de andere speler het schip aan het verlaten. Op dinsdagochtend raakte al bekend dat de manager van de zangeres, de 57-jarige Larry Rudolph, zijn ontslag had ingediend, maar daar blijft het duidelijk niet bij. Ook haar advocaat Sam Ingham (80) geeft er nu de brui aan.

Sam Ingham wil niet langer de belangen van zijn cliënte Britney Spears vertegenwoordigen in de rechtbank. Volgens verschillende bronnen hebben de uitspraken van de zangeres van enkele weken geleden hem geen deugd gedaan. In haar emotionele getuigenis tijdens haar recente hoorzitting vertelde Spears namelijk dat ze teleurgesteld was in haar advocaat. Naar eigen zeggen was ze gedurende een lange periode niet op de hoogte van het feit dat ze zelf kon vragen om de bewindvoering van haar vader te beëindigen. In een latere fase vroeg de popzangeres regelmatig bovendienaan Ingham om de nodige stappen te ondernemen, maar dat heeft hij dat nooit gedaan.

De 80-jarige advocaat vertegenwoordigt al dertien jaar lang, sinds haar publieke inzinking van 2008, de belangen van de zangeres in de rechtbank, maar hier komt nu dus wellicht een einde aan. Volgens geruchten diende de man een aanvraag in bij de rechtbank om uit zijn functie gezet te worden. Momenteel is zijn aanvraag wel nog niet goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Daarnaast spreekt Sam Ingham de popster nu tegen. Volgens hem wist Britney goed genoeg dat ze elk moment kon vragen om de curatele te beëindigen en was ze volledig op de hoogte van alle details.

Geen vooruitgang in zicht

Het feit dat Sam Ingham de zangeres niet meer wil vertegenwoordigen, doet de rechtszaak tegen haar vader geen deugd. Vermoedelijk zal de hele affaire nu nog extra vertraging oplopen. Deze ochtend raakte er ook al bekend dat Ingham de documenten om de bewindvoering van Jamie Spears stop te zetten nog steeds niet had ingediend. “Britney begrijpt niet waarom het papierwerk vertraging opgelopen heeft”, vertelde een bron aan Page Six. “Ze heeft het in de rechtbank overduidelijk gemaakt dat ze het gehad heeft met de hele curatele, maar twee weken later is er nog altijd geen vooruitgang in zicht.”

De oorzaak van de vertraging is ondertussen dus duidelijk geworden, maar volgens de insider in kwestie hebben Britney en haar advocaat Sam nog contact gehad na haar getuigenis in de rechtbank. “Tijdens die gesprekken heeft ze hem nog maar eens duidelijk gemaakt dat hij een aanvraag moet indienen om de bewindvoering van haar vader te beëindigen.” Volgens twee medewerkers van het gerecht, die enkel anoniem wilden getuigen, lag de aanvraag ondertussen al klaar en was Ingham van plan om deze zo snel mogelijk in te dienen. Of dat ook nu nog het geval zal zijn, is niet duidelijk.

Het nieuws van zijn ontslag komt er bovendien enkele uren na de aankondiging van haar manager, de 57-jarige Larry Rudolph. In een schriftelijke verklaring aan de bewindvoerders van Britney kondigde Rudolph aan zijn functie neer te leggen omdat zijn “diensten niet langer nodig zijn. “Britney sprak opnieuw haar intentie uit om officieel te stoppen met zingen. Als haar manager geloof ik dat het in haar beste belang is dat ik ontslag neem uit haar team omdat mijn professionele diensten niet langer nodig zijn.”

