“Na het misbruik probeerde ik mijn babysitter te vermoorden”: wij doken al in de memoires van Pamela Anderson

CelebritiesSeksfeestjes in de Playboy-mansion, het triootje van een beroemde Hollywoodacteur... De memoires van Pamela Anderson (55) moeten nog verschijnen, maar het is nu al duidelijk dat ze geen onderwerp uit de weg gaat. In de eerste vrijgegeven fragmenten vertelt de ‘Baywatch’-actrice niet alleen over haar wilde leven in Hollywood, maar laat ze ook voor het eerst in haar ziel kijken. Ze vertelt openlijk over gewelddadige relaties en het misbruik waar ze als kind mee te maken kreeg. “Als je vriend zijn penis staat te wassen aan de gootsteen, dan weet je dat hij je bedriegt.”