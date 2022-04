Na het drama op Astroworld: Travis Scott dan toch te zien op Coachella-afterparty

Celebrities DJ Jazzy Jeff neemt het op voor Will Smith

Will Smith heeft steun gekregen van zijn goede vriend DJ Jazzy Jeff, met wie hij furore maakte als het duo ‘DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Of Bel-Air’ in de jaren 90. Volgens Jeffrey Allen Townes (57), zoals Jazzy Jeff echt heet, had Smith al veel eerder meerdere mensen een klap moeten verkopen. Dit liet hij weten tijdens een bijeenkomst in een platenzaak in Chicago, meldt The New York Post.

13 april