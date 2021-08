Na het afscheid van Charlie Watts: hoe stellen de andere Rolling Stones het vandaag?

Voor wie er nog aan zou twijfelen: The Rolling Stones is één van de oudste rockbands in de moderne muziekgeschiedenis. Ze begonnen in 1962 in Londen en zijn al bijna zestig jaar uiterst commercieel succesvol. Na het overlijden van drummer Charlie Watts maken nog maar twee leden van de oorspronkelijke bezetting deel uit van de band: zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards. Ron Wood vervoegde pas in 1975 de band.

De voormalige leden van de Rolling Stones zijn Brian Jones, Ian Stewart, Bill Wyman en Nick Taylor. Één van hen is inmiddels overleden: in juni 1969 moest Brian Jones de groep verlaten, nog geen maand later verdronk hij in het zwembad in zijn tuin. Het werd nooit duidelijk of hij zichzelf van het leven had beroofd.

Mick Jagger (78)

Ongetwijfeld het meest bekende lid van de Rolling Stones. Zijn dansmoves en energieke podiumpresentatie hebben van hem een waar rockicoon gemaakt. Maar achter de schermen werd hij getroffen door medische problemen: de frontman van de Stones moest in 2019 onder het mes voor een nieuwe hartklep, meer bepaald werd een kunstmatige aortaklep geplaatst. Vanwege zijn wilde verleden neemt Jagger zijn gezondheid de laatste jaren daarom heel serieus: hij houdt een gezond, organisch dieet aan en doet veel aan sport. Naast joggen doet hij ook aan fietsen, yoga en meditatie.

Ron Wood (74)

Ronnie Wood, gitarist van de Rolling Stones, is ondertussen al twee keer genezen verklaard van kanker. Bij de muzikant werd tijdens de recentste lockdown opnieuw kanker geconstateerd, vertelde hij aan The Sun. De muzikant kreeg te horen dat er bij hem een kleincellig carcinoom was geconstateerd. Deze zeldzamere en agressievere vorm van kanker verspreidt zich doorgaans sneller, maar desondanks werd Wood genezen verklaard.

Eerder vocht hij ook in 2017 tegen de ziekte: toen moest hij een operatie ondergaan waarbij een deel van zijn long werd verwijderd. “Alles gaat goed momenteel. Ze hebben het vroeg genoeg behandeld, maat ik wel veel geluk gehad”, verklaarde de gitarist van de Stones. Een jaar eerder stopte hij met roken, maar hij was niet verrast dat hij toch longkanker kreeg, na een leven van een rockster met veel drugs en alcohol. “Ik heb altijd een goede engelbewaarder gehad die over mij waakte.”

Keith Richards (77)

Hij is niet alleen de gitarist van de band en zingt veel vocals mee in, voor velen is hij ook het meest beruchte lid van de Rolling Stones. Ook hij heeft tijdens zijn langlopende carrière vrijwel alles gebruikt wat verboden is, maar die verslavingen zwoor hij jaren geleden al af. Toch bleef hij vechten tegen zijn slechte gewoontes: in 2018 kon de rocker pas stoppen met drinken, al zei hij ook meteen nog af en toe een wijntje of biertje te drinken. Bovendien is hij sinds februari van dit jaar gestopt met roken.

Zijn gezondheid kwam evenwel ook om een heel andere reden al in gevaar: de gitarist van de Rolling Stones viel in 2006 uit een palmboom tijdens een vakantie op de Fiji-eilanden. Samen met zijn collega Ron Wood klom hij in de boom om kokosnoten te plukken. Maar Richards kwam ten val en werd na een behandeling door plaatselijke artsen naar een ziekenhuis gebracht. Hij liep een hersenschudding op en later was ook sprake van een bloeding, waarvoor een operatie nodig was.

“Nooit op pensioen”

Ondanks hun leeftijd of medische problemen dachten de Stones er echter nooit aan om te stoppen met optreden. Wel integendeel, want toen Mick Jagger een tijdje terug gevraagd werd of hij zijn pensioen überhaupt overwoog zei hij het volgende: “Eén van ons zou moeten doodvallen. Ik weet dat Charlie ( Watts, red.) er al een paar keer op heeft gealludeerd, maar in de groep is het nog nooit ter sprake gekomen. Niemand heeft er al een woord over gezegd. Ik veronderstel dat de dag wel zal komen, maar niet in de nabije toekomst. Hoe langer je bezig bent en beseft dat je het nog steeds leuk vindt, hoe meer je je best doet. We kijken allemaal nog hard uit naar wat de toekomst voor ons in petto heeft.”

