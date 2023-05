Na heisa over rottende tanden: “Johnny Depp kreeg nochtans een make-over voor die première op Cannes”

KIJK. De discussie over de tanden van de acteur begon door onderstaande beelden:

Voor zijn acteerprestatie als Franse koning in ‘Jeanne Du Barry’ kreeg hij een staande ovatie van maar liefst zeven minuten. Maar op andere vlakken kreeg Depp dan weer wat minder lof. Bezorgde fans trekken de persoonlijke hygiëne van de filmster in vraag, nadat hij op de rode loper verscheen met duidelijk verkleurde tanden. Ze zijn niet alleen veel geler dan die van zijn collega’s, maar ze vertonen ook donkerbruine vlekken.

Nochtans werd er voor aanvang van het event veel tijd besteed aan het uiterlijk van de acteur. “Hij werd volledig opgesmukt”, zo vertelt een insider aan ‘Page Six’. “Johnny heeft een reputatie als slons, dus een team van verschillende professionals gaven hem een make-over in een suite van het JW Marriot-hotel bij La Croisette.” Een mooie locatie voor een make-over, want een kamer kost daar minimum 1.000 euro per nacht, en dan hebben we het nog niet over een suite.