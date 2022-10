Na Heidi Klum en haar dochter Leni: ook deze dochters treden in de voetsporen van hun bekende moeders

Celebrities I got it from my mama . Eerder deze week poseerden Heidi Klum (49) en haar dochter Leni (18) al samen voor het lingeriemerk Intimissimi, maar het is zeker niet de eerste keer dat een wereldster haar talent doorgeeft aan haar dochter. Wat dacht je bijvoorbeeld van Cindy Crawford en haar dochter Kaia Gerber? Of Madonna en haar dochter Lourdes? Ook deze jongedames hebben namelijk het talent van hun bekende moeder geërfd. Hoog tijd voor een overzicht.

Heidi Klum en haar dochter Leni

Het Duitse model Heidi Klum deelde op haar Instagramaccount enkele behind the scenes-beelden.”@thomashayo, bedankt om ons zo zelfverzekerd te laten voelen. We hebben een hele dag zitten zingen en dansen in @intimissimiofficial”, aldus Heidi Klum op Instagram. Het is wel niet de eerste keer dat de 18-jarige Leni het voorbeeld van haar beroemde moeder volgt. In augustus 2021 liep Klums dochter voor het eerst mee in een modeshow. In maart van dit jaar stond Leni dan weer op de cover van de Duitse ‘Harper’s Bazaar”. Heidi en Leni poseerden ook al een keertje samen. In 2020 stond het duo samen op de cover van ‘Vogue Germany’.

Kate Moss en haar dochter Lila Grace

Deze zomer was het dan weer aan Lila Grace, de dochter van Kate Moss, om in de voetsporen van haar moeder te treden. 30 jaar nadat Kate Moss op de befaamde Pirelli-kalender stond, was het nu de beurt aan haar dochter. Al zijn de kiekjes van Lila Grace net iets zediger dan die van Kate destijds. Moeder Moss, nog steeds een van de bekendste modellen ter wereld, sierde in 1994 voor het eerst de Pirelli-kalender. Nadien schitterde ze ook in de edities van 2006 en 2012. Afgelopen zomer nam haar dochter de fakkel over. Zij zal te zien zijn in de kalender van 2023, al zijn er wel enkele opvallende verschillen. Zo nam Kate deel aan enkele pittige shoots en deinsde ze niet terug voor wat bloot. Bij dochter Lila ging het er heel wat braver aan toe. Zij poseerde in een tuin en werd omringd door nepinsecten en vlinders. Moss junior droeg daarbij een doorschijnende jurk met parels en kralen.

De modellencarrière van Lila zit ook duidelijk in de lift. Vijf jaar geleden maakte ze haar catwalkdebuut voor Miu Miu, in de SS21-show. Sindsdien gaat het haar voor de wind. Ze schitterde eerder dit jaar op haar eerste Britse ‘Vogue’-cover en mocht afgelopen mei haar rode loper-debuut maken op het Met Gala in New York.

Cindy Crawford en haar dochter Kaia Gerber

Ruim twintig jaar nadat Cindy Crawford de modewereld veroverde, maakte ook haar dochter Kaia Gerber haar debuut. Toen ze amper zeventien jaar oud was, maakte Kaia al passages op de grote modeweken. Kort nadien mocht het meisje zichzelf nog het nieuwe gezicht van YSL Beauté noemen. In januari 2020 mocht het meisje dan weer een collectie ontwerpen voor Jimmy Choo. Daarnaast doen modebladen niets liever dan het moeder-dochterduo fotograferen. In februari liepen Cindy en Kaia zelfs nog samen over de catwalk tijdens Fashion Week. Moeder en dochter showden destijds samen de ready to wear collectie van het label Off-White.

Al is Cindy Crawford ook in haar eentje nog steeds heel erg geliefd. Vorig jaar stond Crawford nog op de cover van de Braziliaanse ‘Vogue’. En dat terwijl ze eigenlijk al sinds 2000 met ‘modellenpensioen’ is. Daarnaast heeft het befaamde supermodel ook al meer dan vijftien jaar haar eigen beautymerk, Meaningful Beauty.

Goldie Hawn en haar dochter Kate Hudson

Ook als we naar Goldie Hawn en Kate Hudson kijken, kunnen we concluderen dat de appel niet ver van de boom gevallen is. Hawn maakte in 1968 haar debuut in de film ‘The One and Only, Genuine, Original Family Band’. En ook in de jaren die volgden, was de actrice niet van het grote scherm weg te slaan. Goldie heeft haar liefde voor acteren bovendien ook doorgegeven aan haar dochter Kate Hudson. Deze laatste speelde op haar beurt al mee in verschillende succesvolle films zoals ‘Bride Wars’ en ‘Almost Famous’.

Hudson mag dan wel in de voetsporen van haar moeder getreden zijn, maar het is niet haar ambitie om een kopie te worden van haar bekende mama. In een eerder interview gaf Hudson al aan dat je haar gewoon niet kan vergelijken met haar moeder. Er is namelijk maar één echte Goldie Hawn. “Ik kan de carrière van mijn mama op geen enkele manier evenaren”, aldus Kate. “Ze is origineel. Ze is een icoon. Het is een andere generatie.”

Melanie Griffith en haar dochter Dakota Johnson

Ten huize Dakota Johnson wordt de liefde voor het acteren zelfs van generatie op generatie doorgegeven. Melanie Griffith, de moeder van Dakota, is op haar beurt dan weer de dochter van de bekende actrice Tippi Hedgren. Dakota zelf was op 10-jarige leeftijd al naast haar moeder aan het werk te zien in ‘Crazy in Alabama’. Zelf doorbreken, deed ze echter pas in 2015 met haar rol als Anastasia Steele in de populaire ‘Fifty Shades of Grey’-franchise.

Melanie Griffith zelf is alvast trots op haar dochter. Tijdens een interview op de Oscars zei ze dat ze heel fier is op haar acterende dochter. Al had ze destijds geen plannen om Dakota aan het ‘werk’ te zien in ‘Fifty Shades’. “Ik heb de film niet gezien en ben dat ook niet van plan. Ik denk niet dat ik dat aankan. Het zou vooral vreemd aanvoelen. Ik ben trots op haar. Ik weet niet hoe vaak ik dit al heb moeten zeggen, maar het lijkt wel alsof het nooit genoeg is. Dakota is een uitstekende actrice, maar ik hoef dat echt niet te zien om te weten hoe goed ze is.”

Kate Winslet en haar dochter Mia Honey Threapleton

Kate Winslet mag dan wel één van de bekendste actrice uit Hollywood zijn, ook haar dochter Mia Honey Threapleton is geen onbekende in het wereldje. Mia Honey maakte haar debuut op het grote scherm in 2020 in de film ‘Shadows’. Binnenkort zullen moeder en dochter ook naast elkaar aan het werk te zien zijn in de ‘Channel 4’-serie ‘I Am…’. De opnames voor de dramareeks zouden in mei begonnen zijn in Surry, net ver van waar de ‘Titanic’-actrice woont. Het verhaal gaat over de spanningen tussen een moeder en haar dochter. Deze laatste is de serie namelijk geobsedeerd door online influencers.

De Amerikaanse actrice maakte onlangs wel duidelijk dat ze geen invloed gehad heeft op de carrière van haar dochter. “Mia heeft een andere naam, dus het is niemand opgevallen”, aldus Kate Winslet. “Ze hadden absoluut geen idee wie haar moeder was.”

Madonna en haar dochter Lourdes

Eind augustus scoorde de dochter van Madonna met de videoclip van haar nummer ‘Lock&Key’. “Qua muziek: ik kan zingen”, meldde Lourdes vorig jaar toen ‘Interview Magazine’ vroeg naar haar doelen in het leven. Lourdes timmerde de afgelopen jaren vooral aan de weg als model, met klussen voor grote merken als Calvin Klein, Burberry, Thierry Mugler en Savage X Fenty, het lingeriemerk van Rihanna. En ondertussen probeert de dochter van Madonna het dus ook te maken in de muziekwereld. Haar eerste single is namelijk een feit.

Naast haar zangtalent heeft Lourdes duidelijk ook de excentrieke smaak van haar moeder geërfd. In de clip van ‘Lock&Key’ betast Lourdes namelijk een man en een grafsteen op een begraafplaats, danst ze hangend uit het raam van een auto met een skelet achter het stuur, zingt ze op een jeep met een doodskist op het dak en danst ze bijna naakt in de branding. Dat Madonna zelf erg fier is op haar dochter komt dan ook niet als een verrassing. “Ik ben zo trots op je, Lola!”, klonk het destijds in de Instagram Stories van de Amerikaanse zangeres.

