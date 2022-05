Na haar verlies tegen de Kardashians: Blac Chyna beschuldigt rechter van partijdigheid

Volgens documenten, die het Amerikaanse TMZ te pakken kreeg, is Blac Chyna er zeker van dat de partijdigheid van de rechter invloed gehad heeft op de uitkomst van het proces. Vooral zijn laatste woorden tegen de jury zouden cruciaal geweest zijn. De advocaat van de Kardashians is het hier wel niet mee eens. Hij noemt de uitspraak van het Amerikaanse model een “ongegronde poging om haar reputatie te redden na verlies tijdens het proces”.

In beroep

De advocaat van de Kardashians had verder nog meer te zeggen. Volgens de man mag Blac Chyna dan wel teleurgesteld zijn door de uitkomst, maar dat wil niet zeggen dat ze het recht heeft om van rechter Alarcon een zondebok te maken. Volgens het juridische team van de realitysterren zou het niet ongepast zijn om Chyna als gevolg een aantal sancties op te leggen. Daarnaast zou de advocate van het model tijdens het proces nooit geprotesteerd hebben tegen de rechter. Pas na de uitslag bekend was, kwam er protest uit het kamp van Blac Chyna.

Blac Chyna had een proces aangespannen tegen de Kardashians voor zo’n 100 miljoen dollar. Chyna beweert namelijk dat de wereldberoemde familie hun invloed gebruikt heeft om haar reputatie te beschadigen. Daarnaast zouden ze ook “samengespannen” hebben om een tweede seizoen van ‘Rob & Chyna’ te voorkomen waardoor het model naar eigen zeggen heel wat inkomsten mislopen is. No ongeveer twee weken oordeelde de jury dat Blac Chyna geen recht had op een schadevergoeding. Chyna heeft al laten weten dat ze van plan is om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.