Na haar plotse ziekenhuisopname: Madonna heeft duidelijke eisen voor haar nalatenschap

"Haar platenmaatschappij heeft duidelijke instructies gekregen." Madonna (64) is duidelijk niet van plan om iets aan het toeval over te laten. Volgens bronnen heeft de Queen of Pop na haar plotse ziekenhuisopname duidelijke richtlijnen opgesteld wat betreft haar nalatenschap.

“Er is mij verteld dat Madonna vastgelegd heeft wat haar platenlabel wel en niet mag doen na haar dood”, aldus een bron aan de Britse krant ‘The Sun’. Volgens de insider is de Amerikaanse zangeres hoofdzakelijk tegen goedkope stunt zoals bijvoorbeeld het gebruik van hologrammen. “Met uitzondering van ‘Abba Voyage’ was het gebruik van hologrammen om artiesten tot leven te brengen op z’n zachtst gezegd twijfelachtig.” Zo werd de veelbesproken hologram-tour van de overleden zangeres Whitney Houston al ontzettend hard bekritiseerd. “Madonna weigert om het slachtoffer te worden van gelijkaardige praktijken”, klinkt het verder nog.

De insider claimt verder ook nog dat Madonna, die haar hele leven de touwtjes al stevig in handen heeft, niets aan het toeval wil overlaten. “Ook na haar overlijden wil ze relevant blijven. Er is geen enkele kans dat ze al haar harde werk van de afgelopen jaren laat verpesten.” Ook wil de Amerikaanse zangeres niet dat haar familieleden ruzie gaan maken over haar nalatenschap. Als gevolg zou de Queen of Pop besloten hebben dat haar muziekerfenis in zes gelijke delen verdeeld moet worden. Zo krijgt elk kind exact hetzelfde. Ook Guy Oseary, de jarenlange manager van de zangeres, krijgt volgens bronnen deel van de koek.

Update

Voorlopig gaat het echter weer iets beter met Madonna. De zangeres is begin deze week voor het eerst sinds haar spoedopname opnieuw in het openbaar gespot. In New York wandelde ze een blokje om. Ook heeft de Queen of Pop inmiddels zelf een update gegeven over haar gezondheid. Dat deed ze via een bericht op Instagram. Ze postte daarbij ook een foto, zonder make-up, waarop ze duidelijk getekend is door de medische problemen.

“Bedankt voor jullie positieve energie, gebeden en woorden van genezing en bemoediging. Ik heb jullie liefde gevoeld. Ik ben nog aan het herstellen. maar ongelooflijk dankbaar voor alle zegeningen in mijn leven”, klonk het maandagavond in een bericht op Instagram. “Mijn eerste gedachte toen ik wakker werd in het ziekenhuis waren mijn kinderen. Mijn tweede gedachte was dat ik niemand die kaartjes kocht voor mijn tour wilde teleurstellen. Ik wilde ook de mensen niet teleurstellen die de afgelopen maanden onvermoeibaar met me hebben gewerkt om mijn show te creëren. Ik haat het om iemand teleur te stellen.” Ze vervolgt: “Mijn focus is nu mijn gezondheid en sterker worden en ik verzeker je dat ik zo snel mogelijk bij je terug ben! Het huidige plan is om de Noord-Amerikaanse tour opnieuw in te plannen. De tour begint in oktober in Europa.”

