Na haar nederlaag in de rechtbank: Amber Heard voor het eerst weer in het openbaar gezien

celebrities Is Zac Efron stiekem getrouwd? Fans spotten mysterieu­ze ring

Het is al even geleden, maar Zac Efron (34) liet weer van zich horen. Op Instagram plaatst hij een video waarin hij zijn nieuw project promoot. Maar de fans lijken vooral geïnteresseerd in zijn ringvinger. Want als ze daar een ring rond zien schitteren, gaan alle alarmbellen af. Is één van de meest gegeerde acteurs officieel van ‘t straat?

9 juni