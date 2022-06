Na haar dochter Sami Sheen: ook Denise Richards maakt account aan op OnlyFans

Celebrities Niall Horan duikt plots op in publiek tijdens concert van Harry Styles en danst mee op hit van One Direction

Een verrassing van jewelste voor de fans van Harry Styles in het Wembley Stadium in Engeland. Niemand minder dan Niall Horan, met wie hij in One Direction zong, werd plots door fans gespot in het publiek. Niall genoot duidelijk van het concert met zijn vriendin Amelia Woolley én ontmoette per toeval zelfs de zus van Styles. Toen Harry vervolgens ‘You Don’t Know You’re Beautiful’ van One Direction inzette, ging het publiek helemaal uit de bol.

