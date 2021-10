Na haar cyberpesten-schandaal: Chrissy Teigen is 100 dagen nuchter

“Er is geen dag, geen enkel moment, gepasseerd waarin ik niet het verpletterende gewicht van spijt heb gevoeld voor de dingen die ik in het verleden heb gezegd”, schreef ze in een open brief. “Er is gewoon geen excuus voor mijn vreselijke tweets van vroeger. De mensen die ik heb aangevallen hebben dat niet verdiend. Niemand verdient dat. Velen van hen hadden empathie, vriendelijkheid, begrip en steun nodig, niet mijn gemeenheid die ik camoufleerde als een soort scherpe humor. Ik was een trol, punt uit. En het spijt me zo.”