Na gevangenisstraf van 30 jaar: aanklagers eisen nog eens 25 jaar cel tegen zanger R. Kelly

R. Kelly, wiens echte naam Robert Sylvester Kelly is, werd door een jury schuldig bevonden aan verschillende seksuele misdrijven, waaronder het produceren van kinderporno. Volgens de aanklager is het gedrag van de artiest “sadistisch” en vormt hij een “serieus gevaar voor de samenleving”. “De enige manier om er zeker van te zijn dat hij niet weer de fout in gaat, is door een straf op te leggen waardoor hij voor de rest van zijn leven in de gevangenis zit”, staat te lezen in de aanklacht. De rechter in Chicago beslist volgende donderdag de strafmaat.

De Amerikaanse zanger, die al sinds 2019 vastzit, wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. R Kelly heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Zijn beruchte reputatie startte toen hij in 1994 in het huwelijksbootje stapte met Aaliyah, een zangeres van amper 15 jaar oud. In 2001 kwam zij om het leven bij een vliegtuigongeluk. Niet veel later dienden verschillende partijen een klacht in tegen de artiest wegens kindermisbruik en kinderpornografie. In 2019 doken er opnieuw beschuldigingen op. Zo betichtten meerdere vrouwen hem van seksueel misbruik en seks met minderjarigen. Ook maakte hij zich schuldig aan ‘sex trafficking’, een term voor het seksueel uitbuiten van mensen. Daarvoor werd hij in september 2021 schuldig bevonden. In juni 2022 kreeg hij dertig jaar celstraf opgelegd. Dat werd beslist door een federale rechter in New York. R Kelly werd veroordeeld voor het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.