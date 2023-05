Na geruchten over een romance: The 1975-frontman Matty Healy gespot op concert van Taylor Swift

CELEBRITIES Gwyneth Paltrow schrok van sekskennis van haar dochter Apple

Gwyneth Paltrow (50) had de schrik van haar leven toen ze erachter kwam dat haar toen 11-jarige dochter Apple zeer veel wist over seks. In de podcast ‘Call Her Daddy’ met Alex Cooper - bekend om alle openhartige sekspraat - vertelt de Amerikaanse actrice over het moment dat Apple thuiskwam met behoorlijk wat sekskennis na een seksuele voorlichting op school. “Ze had echt alles geleerd.”