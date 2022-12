Na geldstunt van Joe Lycett: David Beckham vindt het “positief” dat debat rond WK voetbal in Qatar is gestimuleerd

Na een ijzige stilte vanuit het kamp van Beckham, ging Lycett effectief door met zijn dreigement om geld te vernietigen tijdens een livestream. Hoewel later bleek dat het geld nep was en dat hij het dan toch had gedoneerd aan LGBTQ+-doelen.

Het team van Beckham heeft nu dan eindelijk gereageerd met een verklaring van de voetballer. Daarin wordt gesteld dat hij het “positief” vindt dat “het debat omtrent LGBTQ+ wordt gestimuleerd door het feit dat het WK in Qatar wordt gehouden.” David is naar eigen zeggen steeds betrokken geweest bij een aantal wereldkampioenschappen en andere grote internationale toernooien, zowel als speler als ambassadeur, en hij heeft altijd geloofd dat sport een kracht ten goede kan zijn in de wereld.

“Voetbal, de populairste sport ter wereld, heeft het vermogen om mensen samen te brengen en een echte bijdrage te leveren aan gemeenschappen. We begrijpen dat er verschillende en uitgesproken meningen bestaan over engagement in het Midden-Oosten, maar zien het als positief dat het debat over de belangrijkste kwesties direct is gestimuleerd door het eerste WK dat in de regio wordt gehouden.” Zijn commentaar eindigde met: “We hopen dat deze gesprekken zullen leiden tot meer begrip en empathie voor alle mensen en dat er vooruitgang zal worden geboekt.”

Teleurgesteld

Als reactie op het statement van Beckham, zegt Lycett nu dat hij “niets heeft bereikt” met zijn stunt. “Beckham heeft de situatie van LGBTQ+ mensen in Qatar nog steeds niet rechtstreeks aangepakt en ik heb nog steeds geen langdurige relatie met Zac Efron”, grapte hij teleurgesteld.

