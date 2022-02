Na geboorte van hun kind wil Rihanna trouwen met A$AP Rocky

Celebrities IN BEELD. Met blote buik in de sneeuw: zo kondigde Rihanna haar zwanger­schap aan

Rihanna (33) en A$AP Rocky (33) zijn in verwachting van hun eerste kindje samen. Het artiestenkoppel werd afgelopen weekend samen gespot in New York City en daar liet RiRi niets aan de verbeelding over. In een felroze jas met maar één knoopje toe, zonder iets eronder, toonde ze haar bolle buik.

1 februari