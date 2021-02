Na enkele kwetsende uitspraken met haar ontslag als gevolg: ‘The Mandalorian’-actrice Gina Carano is niet van plan om haar excuses aan te bieden

De Amerikaanse actrice Gina Carano (38) maakt niet langer deel uit van de ‘Star Wars’-familie. Filmstudio Lucasfilm heeft haar ontslagen na enkele kwetsende berichten die ze op sociale media postte. “Gina Carano is op dit moment niet in dienst bij Lucasfilm, en er zijn ook geen plannen voor de toekomst”, laat het bedrijf weten in een mededeling. Het is trouwens niet de eerste keer dat Carano onder vuur ligt voor haar berichten. Vorig jaar maakte ze het gebruik van mondmaskers al belachelijk, liet ze zich denigrerend uit over de Black Lives Matter-beweging en schreeuwde ze dat er fraude gepleegd werd tijdens de presidentsverkiezingen.

Carano was al twee seizoenen lang te zien als Rebel Alliance-soldaat Cara Dune in de ‘Star Wars’-spinoff ‘The Mandalorian’. Ze zou ook een rol gaan spelen in de nieuwe reeks ‘Star Wars: Rangers of the New Republic’. Bovendien waren er plannen om een eigen serie rond haar personage Cara te beginnen, maar die ideeën zijn nu helemaal van de baan.

Geen verontschuldigingen

Al laat Gina Carano de beslissing duidelijk niet aan haar hart komen. Ondertussen liet de actrice opnieuw iets van zich horen, maar excuses hoeven haar volgers duidelijk niet te verwachten. Zo sprak de actrice alleen maar over een nieuw project. “The Daily Wire helpt mij om een van mijn dromen - namelijk een eigen film ontwikkelen en produceren - werkelijkheid te maken.”

Verder gooide ze wel nog wat olie op het vuur. Zo maakte de actrice duidelijk dat ze niet van plan is om in de toekomst een blad voor de mond te nemen. “Ik ben pas begonnen om mijn stem te gebruiken en ik hoop dat ik anderen kan inspireren om hetzelfde te doen”, vertelde de actrice in een statement. Wat haar woordvoerder denkt over de hele zaak is niet bekend. Toen het Amerikaanse People om een reactie vroeg, was er niemand bereid om te reageren.

