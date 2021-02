Na enkele cryptische posts: fans zijn ervan overtuigd dat Britney Spears straks zelf haar verhaal zal doen

Celebrities‘Framing Britney Spears’ was gisterenavond bij ons te zien op televisie, maar over de controversiële documentaire is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd. Vandaag deelde de 39-jarige zangeres enkele cryptische posts op haar Instagramaccount waardoor fans ervan overtuigd zijn dat Britney binnenkort zelf haar verhaal zal doen.

Volgers van Britney Spears zijn ervan overtuigd dat de zangeres klaar is om haar versie van de feiten te vertellen. De blondine deelde namelijk enkele opmerkelijke foto’s op haar Instagramaccount die volgens haar fans een onderliggende betekenis zouden hebben. Als eerste deelde ze een foto van een kopje thee en dit zonder onderschrift of verdere uitleg. In de comments vragen mensen nu of ze eindelijk enkele geheimen wil onthullen. “Britney has TEA!!! Spill it!” en “BRI-TEA-NEY SPEARS”, klinkt het onder meer in de reacties. Deze verwijzen naar het Engelse ‘spill the tea”, een uitdrukking die gebruikt wordt wanneer een persoon de vuile was van iemand anders buitenhangt of klaar is om de waarheid te vertellen.

Normaal leven

Kort daarna deelde de zangeres nog een foto van een ijshoorntje met verschillende bolletjes ijs op. “Dus ik heb het ijsdieet geprobeerd. Mijn favoriete smaak is aardbei, maar nadat ik het gedurende een week twee keer per dag heb gegeten, had ik door dat het tijd was voor iets anders. Vervolgens ben ik overgestapt naar chocolade… die smaak begon me al snel te vervelen en daarom heb ik daarna eindelijk gekozen voor vanille.” Dat Britney nu voor deze ‘normale en saaie’ smaak kiest, is voor fans dan weer een teken dat ze klaar is voor een normaal leven.

Britney liet van zich horen op sociale media na enkele uitspraken van haar goede vriend Billy Brasfield, die in het verleden als make-upartiest voor de zangeres gewerkt heeft. “Ze is erg optimistisch, extreem capabel en slim. Ze heeft een strategie en mensen moeten dat respecteren”, aldus Billy in een interview met The Sun. Verder is hij ervan overtuigd dat Britney de controle over haar leven terug zal krijgen.

Hoe en of Britney zal reageren, is nog niet bekend, maar de zangeres is niet de enige die nog iets te zeggen heeft. Ook Netflix zou bezig zijn met een documentaire over haar leven en de invloed die haar vader hier op gehad heeft. De streamingdienst zou al een tijdje met het project bezig zijn en volgens Bloomberg werd filmmaker Erin Lee Carr gevraagd om de docu te regisseren. Verdere details zijn er momenteel nog niet. Daarnaast is ook nog niet geweten of het zal gaan om een film of om een serie.

