Na een vlucht van amper 65 km met haar privéjet: Kylie Jenner ligt opnieuw onder vuur

Na 20 jaar eindelijk gelukt: Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn in Las Vegas getrouwd

Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) zijn getrouwd. Dat bevestigt Lopez in haar nieuwsbrief, nadat Amerikaanse media al hadden bericht dat het stel dit weekend stiekem in Las Vegas in het huwelijksbootje was gestapt.

18 juli