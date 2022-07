Na een relatie van zes jaar: Kirsten Dunst en Jesse Plemons geven elkaar jawoord

Het stel is afgelopen weekend getrouwd in het GoldenEye resort in Ocho Rios in Jamaica. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Kirsten Dunst en Jesse Plemons hebben zich verloofd in 2017, tijdens het weekend van de Golden Globes in januari. De ‘Mona Lisa Smile’-actrice vertelde de ‘LA Times’ eerder dit jaar dat zij en Plemons, met wie zij ook in ‘The Power of the Dog’ speelde, elkaar al ‘man en vrouw’ noemen.