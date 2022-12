Na een relatie van vier jaar: Robert Pattinson verschijnt voor het eerst met vriendin op de rode loper

Celebrities Countryzan­ger Jake Flint sterft enkele uren na zijn huwelijk: “Het is niet de bedoeling dat mensen zoveel pijn voelen”

Zaterdag moest een topdag worden voor singer-songwriter Jake Flint en zijn kersverse bruid Brenda. Helaas veranderde hun trouwdag in een regelrechte hel toen Flint die nacht overleed. Hoe dat kon gebeuren, is voorlopig nog onbekend. De countryzanger werd 37 jaar oud. “We zouden nu onze trouwfoto’s moeten bekijken, maar in plaats daarvan moet ik kleding uitzoeken om mijn man in te begraven.”

30 november