Na een ‘ongemotiveerde’ scheiding van maar liefst 10 jaar: Arnold Schwarzenegger rukt zich eindelijk los van zijn ex

Actrice Rebel Wilson (41) zal in 2022 de Bafta filmprijzen presenteren. De Australische, die bekend is van films zoals ‘Bridesmaids’, ‘Pitch Perfect’ en ‘Jojo Rabbit’, zal het evenement op 13 maart in de Royal Albert Hall leiden. Ze scoorde de job omdat ze indruk had gemaakt op de organisatoren met haar amusante optredens tijdens vorige shows.

15 januari