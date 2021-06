Na een carrière van bijna 50 jaar: Samuel L Jackson krijgt eerste Oscar

Slechts één keer werd de iconische acteur Samuel L Jackson genomineerd voor een Oscar. Daarvoor moeten we teruggaan naar 1995. Toen kreeg hij een nominatie voor Beste Acteur in een Bijrol voor de film ‘Pulp Fiction’. Jammer genoeg voor Jackson werd de winnaar die avond Martin Landau, voor Tim Burton’s ‘Ed Wood’. Menig Oscar-liefhebber zal de reactie van Jackson destijds nog niet vergeten zijn, want hij leek na zijn verlies enkel “shit” te kunnen zeggen. Wanneer hem achteraf gevraagd werd of hij vond dat hij had moeten winnen, reageerde de Nick Fury-acteur resoluut: “Ja, dat vind ik. Maar ze zeiden me dat ‘Martin al een paar keer genomineerd is en ik ga nog wel een tijdje mee. Maak je geen zorgen’. Ik wist niet dat je automatisch een nominatie krijgt als je een paar keer genomineerd bent. Ik dacht dat het over impact moest gaan.”