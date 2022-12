Na een bikkelharde strijd met haar ex: 20-jarige zoon van Anne Heche krijgt controle over haar fortuin

CelebritiesOp woensdag heeft een rechter bepaald dat Homer Heche, de 20-jarige zoon van Anne Heche, de controle krijgt over het fortuin van de overleden actrice. De beslissing komt er na een bikkelharde strijd in de rechtbank. James Tupper, de voormalige partner van Heche, was namelijk van mening dat hij de controle had moeten krijgen over het nalatenschap van de actrice.

Volgens James Tupper is Homer “niet geschikt” om het fortuin van zijn moeder te beheren. De ex-partner van Anne Heche noemde hem onder meer te jong. Daarnaast heeft de zoon van de actrice geen werk en had hij ook al enige tijd geen contact meer met zijn moeder. Lee Bogdanoff, de rechter die de zaak behandelde, dacht daar op zijn beurt echter anders over.

Tupper kreeg bovendien twee keer het deksel op zijn neus. De man beweert namelijk ook dat er 200.000 dollar (191.000 euro) aan juwelen verdwenen is en vroeg om een onderzoek op te starten. Ook hier ging de rechter niet op in. Toen Bogdanoff vroeg of Tupper insinueerde dat Homer er iets mee te maken had, zei de ex-van van de actrice dat er sprake was van “slecht financieel management”. Volgens de rechter sloeg het verzoek van de man echter nergens op. Bogdanoff weigerde dan ook om de claim verder te onderzoeken.

E-mail

De ex-partner van Heche beweert ook dat de overleden actrice 1,6 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) waard was. Op de rechtbankdocumenten die Homer indiende, staat er echter een ander bedrag. Deze laatste is van mening dat zijn moeder 400.000 dollar (382.000 euro) waard was. De strijd tussen de twee partijen is ook al een tijdje aan de gang. Eerder zei Tupper al dat hij het recht had om het fortuin van de overleden actrice te beheren. Heche zou hem dat in 2011 gevraagd hebben in een e-mail. “Het is mijn wens dat al mijn bezittingen naar James Tupper gaan. Hij moet deze vervolgens gebruiken om mijn kinderen op te voeden”, aldus de actrice in haar mail.

Uiteindelijk werd er nooit een officieel verzoek ingediend. De zoon van de actrice verklaarde op zijn beurt dat de e-mail niks waard is omdat deze nooit ondertekend is geweest. Volgens Homer is zijn moeder er niet in geslaagd om een testament op te stellen voor haar dood.

Tragisch auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice raakte op 5 augustus van de weg af en botste op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Ze zou onder invloed van cocaïne en fentanyl zijn geweest. Daarop brak een stevige brand uit. Heche liep zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Officieel werd het overlijden vastgesteld op 11 augustus. De woordvoerder van Anne Heche zelf vertelde eerder dat de actrice op 14 augustus van de beademing werd gehaald nadat ze enkele dagen in coma had gelegen.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’, wat haar een Daytime Emmy Award opleverde in 1991. Haar bekendste rollen zijn waarschijnlijk die in ‘Donnie Brasco’, ‘I Know What You Did Last Summer’ en ‘Six Days, Seven Nights’. De actrice werd 53 jaar oud.

