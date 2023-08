Na drama met Taylor Swift: ook Ariana Grande en Demi Lovato verbreken samenwerking met manager Scooter Braun

De Colombiaanse J Balvin was de eerste ster die brak met Braun. Afgelopen mei ontsloeg hij de manager, na een samenwerking van vier jaar. De twee gaven destijds aan dat er geen sprake was van ruzie. Maar nu Braun in één dag tijd nog twee andere grote artiesten heeft verloren, lijkt er toch wat meer aan de hand.

Afgelopen maandag kwam aan het licht dat ook Demi Lovato afscheid heeft genomen van Braun. De zangeres tekende in 2019 bij zijn bedrijf SB Projects. “Ik heb een nieuwe manager! En niet zomaar een manager, maar de enige echte Scooter Braun. Bedankt dat je in mij gelooft”, klonk het destijds enthousiast bij Lovato. Maar vier jaar gaan ze elk hun eigen weg uit. “Het werd hoog tijd om een nieuwe richting in te slaan. Er is geen sprake van ruzie”, vertelde een insider aan ‘Billboard’. Al lijkt het breken met Braun een drastische beslissing. De ‘Swine’-zangeres heeft namelijk nog geen nieuwe manager gevonden. Nochtans heeft ze heel wat projecten op de planning staan. Zo brengt ze op 15 september haar nieuwe plaat ‘Revamped’ uit. Al zal dat vooralsnog zonder de steun van een management zijn.

Domino-effect

Diezelfde dag raakte ook bekend dat Ariana Grande geen toekomst meer zag met Braun. Een reden voor het ontslag, werd niet gegeven. De zangeres werkte al sinds 2013 samen met de manager, al verliep die samenwerking niet altijd even soepel. Het is namelijk niet de eerste keer dat de ‘Positions’-zangeres haar manager aan de deur zet. Zo beëindigde ze in het verleden de samenwerking al eens omdat Braun zich te veel bemoeide met haar privéleven. Onder meer haar relatie met Pete Davidson begon eronder te leiden. Dat vertelde Grande in de Zach Sang Show. Vlak nadat Grande en Davidson uit elkaar gingen, besloot de zangeres dat ze opnieuw verder wilde met Braun. Al lijkt ze deze keer niet meteen terug te komen op haar beslissing.

De enige grote ster waar Braun voorlopig nog mee samenwerkt, is Justin Bieber. Maar de twee zouden al bijna een jaar geen contact meer hebben. En dat terwijl de zanger volop bezig is aan een nieuw album. “Justin werkt al zes maanden aan zijn nieuwe plaat. Scooter en SB Projects hebben niet één sessie opgezet. Ze hebben nog niets gedaan voor deze plaat”, vertelt een bron aan ‘People’. “De relatie met Scooter is op de klippen gelopen.” Onlangs ontkende Bieber dat Braun zijn manager niet meer zou zijn. Braun werkt momenteel nog samen met onder andere Ava Max, Carly Rae Jepsen en Tori Kelly.

Gelukkige Swifties

De Swifties - fans van Taylor Swift - wrijven in hun handen door het slechte nieuws voor Braun. Dat komt omdat hun idool al jaren in de clinch ligt met de manager. In 2019 kreeg Braun de rechten van Swifts eerste zes albums in handen, nadat hij het platenlabel Big Machine Record overnam. In 2004 stond de toen 14-jarige zangeres in ruil voor een grote som geld haar rechten op de masters van haar muziek af aan CEO Scott Borchetta. Maar na de overname werd Braun de nieuwe eigenaar van de muziekrechten, die het op zijn beurt verkocht voor 256 miljoen euro. Niet alleen kreeg hij die smak geld, in de overeenkomst staat ook dat Braun recht heeft op een groot deel van de inkomsten die de muziek opbrengt. Het maakte Taylor Swift furieus. Zij onthulde dat haar muziek zonder haar medeweten werd verkocht en beschuldigde Braun van “pestgedrag”. “Hij verdient miljoenen met mijn muziek.” Dat grote sterren nu afscheid nemen van de manager, is volgens hen karma. Daarom zingen de Swifties al de hele week Taylors gelijknamige lied.

