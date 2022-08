Na drama bij Astroworld: rapper Travis Scott weer onder vuur door agressief gedrag

Celebrities Gordon Ramsay lacht in nieuwe Tik­Tok-vi­deo met Jamie Oliver

In een nieuwe TikTok van Gordon Ramsay (55), geplaatst door zijn dochter Tilly (20), lacht hij nog eens met Jamie Oliver (47). In de video gaat de chef in op de geruchten dat hij recepten zou stelen. Dat doet hij door te dansen met een kookboek van Jamie Oliver in zijn broek. De twee Britse chefs hebben al jaren ruzie. Ze werkten vroeger samen aan het programma ‘Food Fight’, maar zijn daardoor niet bepaald vrienden geworden.

