Na deal van 1,4 miljoen euro: Romeo Beckham steekt stilaan zelfs papa David naar de kroon

De Beckhams, ze gaan duidelijk allemaal voor goud. En ze weten erg goed hoe ze dat moeten aanpakken. Na papa David, die bijzonder goed in de centen zit dankzij zijn voetbalcarrière en talloze sponsordeals, en mama Victoria, die met de Spice Girls de wereld rondreisde en nu haar stempel drukt als modeontwerpster, lijken ook hun kinderen in hun voetsporen richting roem en rijkdom te volgen. Middelste zoon Romeo Beckham haalde onlangs zelfs een megadeal binnen met sportmerk Puma, goed voor een bedrag van maar liefst 1,4 miljoen euro. “Dankzij dit partnerschap kan ik mijn passie voor mode ten volle beleven”, klonk het. En daarmee steekt hij zijn broers en zus meteen ook stevig de loef af. Op zijn jonge leeftijd is hij prompt de rijkste telg van het gezin. Nu prijkt Romeo ook op de cover van de Koreaanse 'GQ', wat op het internet leidde tot verbaasde reacties: “Ongelofelijk hoe hij zo hard op zijn beide ouders tegelijk lijkt”. Qua uiterlijk is hij inderdaad het evenbeeld van zowel Victoria als David. Al streeft Romeo zijn vader in lengte wel voorbij, zo bleek recent op een kerstfoto waar veel hilariteit om was. David poseerde naast zoon Romeo, maar stond tijdens het hele gebeuren op zijn tenen om toch maar in de buurt te komen van de lengte van zijn zoon. Dat competitieve zit duidelijk in de genen, want in september tekende Romeo een contract als profvoetballer bij het Amerikaanse Fort Lauderdale CF, het reserveteam van Davids club Inter Miami.