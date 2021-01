Na de vreemde naam, nu het bizarre kapsel: vriendin van Elon Musk geeft zoontje nieuwe coupe en lokt veel reactie uit

CelebritiesHet zoontje van Tesla-ondernemer Elon Musk (49) en zangeres Grimes (32) is nog geen jaar oud, maar het jongetje zit ondertussen al aan zijn derde naam, X AE A-Xii. Toen dat bekend raakte kreeg het koppel heel wat te verduren , al is er ook nu weer de nodigde commotie ontstaan. Via Instagram deelde Grimes beelden van hoe ze haar oogappel een knipbeurt geeft in bad, maar dat lokt klaarblijkelijk heel wat reactie uit.

In mei 2020 werden Elon Musk (49), de oprichter van Tesla, en z’n vriendin, zangeres Grimes (32), ouders van een zoontje: X AE A-Xii. Tijdens een radiointerview verklaarde Musk toen de merkwaardige naam: “X is gewoon de letter X, de Æ wordt uitgesproken als ‘ash’, en A-12 was mijn bijdrage aan zijn naam. Dat was de voorloper van de SR-71, het coolste vliegtuig ooit.”

Hoewel het voor de rest van de wereld waarschijnlijk niet verwonderlijk was, was de verbazing bij het koppel toch groot toen bleek dat de staat Californië de naam had verboden. Die moesten ze aanpassen omdat de regels van de staat het niet toelaten om cijfers in een naam te verwerken. Zo gezegd zo gedaan: volgens TMZ eindigde de baby met X als voornaam en AE A-XII als zijn tweede naam. Al zei Grimes recent zelf in een interview met Bloomberg dat ze hun zoon tegenwoordig gewoon ‘Little X’ noemen.

Vreemde knipbeurt

Met een reeks nieuwe beelden op Instagram trekt Grimes nu alweer de aandacht. Op een eerste foto is te zien hoe ze de kleine jongen in bad een knipbeurt gaf, vervolgens komt ze met het resultaat op de proppen in een nieuw filmpje. “Ik weet niet zeker of dit kapsel goed is gegaan, maar hij is nu een Viking”, schreef Grimes bij de beelden. Ze liet daarbij ook weten dat de nieuwe coupe van haar zoon “geïnspireerd was door ‘The Last Kingdom’ op Netflix, wat een meesterwerk is.”

Of haar knipbeurt ook tot ‘een meesterwerk’ heeft geleid, is nog maar de vraag. Want uiteraard kwam er meteen een stroom van reacties op gang, en die zijn lang niet allemaal even positief. “Ik zag in het nieuws dat Grimes helemaal opgewonden is omdat het een kapsel in Viking-stijl is. Mensen die Vikingen verheerlijken, ik kan haar en Elon absoluut niet vertrouwen”, schreef iemand.

Of ook: “Toen mijn kind met een mislukt kapsel van de kapper kwam, probeerden we te zeggen dat dat een fashion statement was. Dat lijkt alvast ook te werken voor Grimes” en “Dus de rijkste man ter wereld stond Grimes toe het haar van zijn zoon te knippen, alsof ze op een camping wonen? Ik heb nog meer aandacht besteed aan mijn dieren bij het verzorgen van hun haar en vacht.” Sommigen willen ook nog wat tips geven aan het koppel: “Hey Grimes en andere nieuwe ouders: knip het haar van de baby beter af als hij of zij slaapt. Zo heb je minder kans om ze per ongeluk te steken. Ondergetekende, iemand met ervaring.”

Een blik op de vele commentaren via Twitter:

