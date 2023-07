Na breuk met Matty Healy: “Taylor Swift geniet van haar leven als vrijgezel”

Eerder deze week vertelde een bron aan ‘The Sun’ dat de twee muzikanten elkaar terug gevonden hebben. “Er is gewoon een geweldige vibe tussen hun. Ze willen hun relatie laten werken”, klonk het. De insider voegde eraan toe dat Swift en Healy - die in juni na een maand daten uit elkaar gingen - “tijd met elkaar spenderen tussen hun tournees door en de hele tijd met elkaar praten.” The 1975-frontman zou “dolverliefd zijn” en volgens de bron is dat gevoel wederzijds.

Maar een andere bron wil die geruchten de kop indrukken. “Het is complete onzin en helemaal niet waar. Ze zijn absoluut niet samen en hebben zelfs geen contact meer”, vertelt de insider aan verschillende Amerikaanse media. “Taylor geniet van haar leven als vrijgezel en brengt haar tijd door in de studio en met vrienden in New York.”

In mei werden de twee sterren voor het eerst samen gespot. Zo ging Healy regelmatig kijken naar concerten van Swift en werden ze “al kussend en knuffelend” gezien tijdens uitjes in New York. Volgens verschillende bronnen waren ze “smoorverliefd op elkaar”. Een insider beweerde zelfs dat Healy zou intrekken in het stulpje van Swift in New York én haar zou helpen bij het schrijven van haar nieuw album.

Begin juni besloten de twee om elk hun eigen weg uit te gaan. Volgens ‘Entertainment Tonight’ lagen drukke werkschema’s aan de oorzaak van de breuk. “Ze hebben het op dit moment allebei heel druk en kwamen tot het besef dat hun agenda’s totaal niet bij elkaar passen”, klonk het destijds. Een andere bron onthulde dan weer aan ‘People’ dat de romance nooit serieus was. “Taylor had heel veel plezier met Matty, maar het was altijd casual. Ze hebben geen romantische relatie meer.” En volgens ‘Page Six’ wist iedereen in Taylor’s dichte omgeving dat het niet lang ging duren tussen Swift en Healy. “Iedereen die haar echt kent, heeft al vanaf het begin gezegd dat het gewoon een fling was. Ze zal hier zeker en vast geen albums over schrijven”, aldus een bron.

