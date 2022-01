Na breuk met Lisa Bonet: Jason Momoa woont in caravan

CelebritiesTwee weken geleden maakten acteurs Jason Momoa (42) en Lisa Bonet (53) bekend dat ze na een relatie van zestien jaar uit elkaar gingen. Momoa kan na de breuk alvast rekenen op de steun van zijn vrienden. Zo woont hij momenteel in zijn caravan die geparkeerd staat in de tuin van een van hen.

Momoa en Bonet deden veel fans hun mond openvallen toen ze eerder deze maand aankondigden dat ze gingen scheiden. In hun gezamenlijke verklaringen hadden de twee het over “de vele veranderingen in deze tijd”, en zelfs over een revolutie die gaande is. “Onze familie is geen uitzondering”, zeiden ze daarover. “En dus delen we ons nieuws dat onze wegen scheiden.”

Sinds het ex-koppel onthulde dat ze uit elkaar zijn, lijkt het erop dat Jason in zijn caravan verblijft. Geen schamele, verroeste stacaravan ergens op een verlaten camping, weliswaar. Hij woont momenteel in zijn Ford RV-caravan in de tuin van een vriend. Het is een donkergekleurde EarthRoamer XV-LTi 026-caravan die zelfs aangepast is aan de wensen van de ster. In 2018 trok hij er zelfs mee naar de première van ‘Aquaman’. Naar verluidt kost hij 750.000 euro en is het een perfecte, luxueuze caravan met alles erop en eraan.

Een bron vertelde aan The Sun: “Hij verblijft er vrij vaak en heeft ervoor gekozen om er te slapen in plaats van een hotel te huren, zodat hij dicht bij het strand kan zijn. Hij is echt niet het soort persoon die een privéjet en luxeresort nodig heeft”, aldus de bron. Het is niet dat hij het niet zou kunnen. Momoa’s vermogen wordt door Forbes op ongeveer 14 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) geschat.

