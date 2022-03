Na brandstichting, schijnzwangerschap en meerdere opnames: bewindvoering over Amanda Bynes eindelijk voorbij

“De bewindvoering is niet langer nodig of vereist. Juffrouw Bynes heeft alles gedaan wat de rechtbank van haar gevraagd heeft. Ik wens haar veel succes." Met die woorden van de rechter kwam er na bijna negen jaar een einde aan de bewindvoering over Amanda Bynes. Het voormalige kindsterretje, die beroemd werd dankzij films als ‘She’s The Man’, had zélf om de beëindiging gevraagd. Anders dan bij haar lotgenoot Britney Spears steunde de huidige bewindvoerder, haar mama Lynn, die beslissing wel. “Dit was altijd bedoeld als iets tijdelijks”, liet zij via haar advocaat weten. “Lynn is extreem blij en trots op Amanda.” En ook de psychiater die de actrice behandelde, gaf zijn fiat om de bewindvoering te beëidingen. Hij merkte op dat haar “alertheid, aandacht, vermogen om informatie te verwerken en om haar stemming te moduleren” geen probleem meer vormden.