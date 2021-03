Na bijna-doodervaring: Zac Efron begint aan tweede seizoen van ‘Down to Earth’

CelebritiesIn het eerste seizoen van ‘Down to Earth’ liep het bijna fout af met Zac Efron (33), maar dat is de acteur duidelijk al lang vergeten. Het Amerikaanse People bevestigde namelijk dat de opnames voor het tweede seizoen van de reeks deze maand begonnen zijn.

In ‘Down to Earth’ reist Zac Efron de wereld rond op zoek naar lokale en duurzame initiatieven. Soms ging het om kleine ideeën van enkele inwoners, maar ook grotere gedachten om van de wereld een betere plek te maken, kwamen aan bod. Zo kwam de acteur op zijn beurt terecht in landen zoals Frankrijk, Costa Rica en IJsland. Al liep het tijdens het eerste seizoen bijna mis.

Na een medisch noodgeval op Papoea-Nieuw-Guinea werd Efron met spoed overgevlogen naar een Australisch ziekenhuis. Bij Sunday Telegraph schreven ze destijds dat het om een levensbedreigende situatie ging. De 32-jarige acteur kampte namelijk met een ’vorm van tyfus of een vergelijkbare bacteriële infectie’. Hij zou in totaal zeven dagen in het St. Andrews War Memorial Hospital in Brisbane gelegen hebben.

Tweede seizoen

Al lijkt Zac Efron zijn bijna-doodervaring ondertussen vergeten te zijn. Samen met expert Daren Olien gaat hij namelijk opnieuw op zoek naar duurzame levensstijlen in het tweede seizoen van ‘Down to Earth’. Volgens het Amerikaanse People zou de productie begin deze maand begonnen zijn in Australië.

De acteur bevestigde deze week het nieuws ook zelf op zijn Instagramaccount. “Hier gaan we dan - het tweede seizoen van ‘Down to Earth’”, klinkt het op zijn sociale media. Op de foto die Zac deelde zie je nog hoe hij aan het mediteren is in een bos terwijl hij witte verf op zijn gezicht heeft.

Details over het tweede seizoen van de reeks zijn momenteel nog niet bekend. Wel zou het vervolg normaal gezien in 2022 op Netflix verschijnen.

