Na beschuldigingen wangedrag krijgt Lizzo steun van huidige dansers: “Vereerd het podium te delen met zo’n talent”

Maar de huidige dansers van de ‘About Damn Time’-zangeres springen nu voor haar in de bres en delen een open brief en een videomontage op sociale media: “We hadden de tijd van ons leven tijdens The Special Tour. We zijn zo vereerd om het podium te delen met zo’n geweldig talent”, staat er onder meer te lezen. “De toewijding aan karakter en cultuur, die voorrang heeft op elke beweging en elk moment, is een van de grootste lessen en zegeningen geweest die we ons maar kunnen wensen.” Ze gaan verder: “Bedankt Lizzo voor het verbrijzelen van beperkingen en voor het intrappen van de deur voor de Big Grrrl en Big Boiii dansers, zodat ze kunnen doen waar ze zo van houden! Je hebt een platform gecreëerd waarop we onze passie met een doel kunnen uitoefenen. Niet alleen voor ons, maar voor alle vrouwen en alle mensen die barrières doorbreken.”