Na beschuldigingen van wangedrag: Lizzo wil haar danseressen aanklagen wegens laster en eerroof

Afgelopen woensdag deelde Marty Singer, de advocaat van Lizzo, enkele foto’s van Arianna Davis (24), Crystal Williams (26) en Noelle Rodriguez (25), die de zangeres eerder deze maand hebben aangeklaagd. Op de kiekjes zien we de voormalige danseressen die “vrolijk ronddartelen” met topless artiesten van de ‘Crazy Horse’s topless cabaret show’. De beelden waren genomen vlak na hun bezoek aan de Bananenbar in Amsterdam. Volgens het drietal werden ze tijdens dat avondje uit onder druk gezet door Lizzo om “naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken.” Maar dat statement werd al snel ontkend door de club in Amsterdam.

Daarnaast zou Lizzo haar zwarte danseressen anders hebben behandeld dan haar witte teamleden én een danseres ontslagen hebben wegens gewichtstoename. “Ze nagelt haar dansers aan de schandpaal en vernedert op een manier die absoluut demotiverend is”, klonk het steevast in de aanklacht.

Tegenstrijdig

Na het avondje uit in Amsterdam gingen de danseressen weer aan het werk. Nog geen maand later stuurde Arianna Davis een auditievideo naar Lizzo’s tv-programma ‘Watch Out for the Big Grrrls’, waarin de danseres verklaarde dat ze “in de voetsporen van Lizzo wilde treden.” Wanneer dat nieuws naar buiten werd gebracht, vertelde Davis dat de beschuldigingen aan het adres van de zangeres gebaseerd waren op feiten die later plaatsvonden. “Dat excuus wordt volledig tegengesproken door de feiten”, klinkt het bij Singer.

Volledig scherm Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez, de drie voormalige danseressen van Lizzo. © CNN

Volgens de advocaat van Lizzo bewijzen de foto’s en video’s “de flagrante tegenstrijdigheden tussen wat de aanklagers beweren in hun neprechtszaak en wat de feiten zijn.” “De rechtszaak is een schijnvertoning. Lizzo is van plan een aanklacht in te dienen wegens laster en eerroof. Dat zal ze doen nadat ze heeft gewonnen en de aantijgingen zijn verworpen.”

Neama Rahmani, de advocaat van het drietal, beweert dat ze ondanks de foto’s en video’s achter elke aantijging in de rechtszaak staan. “Onze cliënten zijn niet bang voor Singer, zijn loze bedreigingen of het feit dat hij slachtoffers de schuld geeft", schrijft Rahmani. “Dat ze gelukkig lijken op foto’s en video’s bewijst niets. Ze wilden hun job behouden en ze hadden rekeningen te betalen. Maar uiteindelijk hadden ze er genoeg van.” Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez zijn dan ook niet van plan om terug te krabbelen. “We kijken uit naar de rechtszaak", klinkt het steevast.

Sensatiebelust

Lizzo zelf reageerde eerder al via Instagram op de aantijgingen. “Het is hartverscheurend en teleurstellend”, klonk het. Ze noemde de beschuldigingen dan ook “op sensatie belust”, aangezien ze komen van voormalige medewerkers “die al publiekelijk hebben toegegeven dat hen verteld werd dat hun gedrag op tournee ongepast en onprofessioneel was.” “Ik ben erg open over mijn seksualiteit en uit mezelf graag, maar ik kan niet accepteren of toelaten dat mensen dat gebruiken om me neer te zetten als iemand die ik niet ben.” Verder verklaarde Lizzo dat ze respect heel hoog in het vaandel draagt. “Ik weet hoe het voelt om dagelijks slachtoffer te worden van bodyshaming. Ik zou dan ook nooit iemand kritiek geven of een contract opzeggen omwille van iemands gewicht.” Ze besluit: “Ik laat dit het goede werk dat ik in de wereld gedaan heb, niet overschaduwen.”

KIJK. Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez - drie voormalige achtergronddanseressen van Lizzo - klagen de zangeres aan wegens wangedrag: “Ze wilde me fysiek aanvallen”

