Na beschuldigingen van wangedrag: festival waar Lizzo zou optreden is geannuleerd

CELEBRITIESHet ‘Made In America festival’, waar Lizzo (35) headliner was, is geannuleerd. Dat maakten de organisatoren dinsdag bekend. Het festival zou initieel plaatsvinden op twee en drie september in Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Maar werd wegens “ernstige omstandigheden” afgelast. Het nieuws komt slechts een week nadat de Amerikaanse zangeres werd aangeklaagd voor wangedrag.

“Door ernstige omstandigheden waar de productie geen controle over heeft, zal het ‘Made In America festival’ niet langer plaatsvinden”, liet de organisatie weten op X (voorheen Twitter). “Deze beslissing was moeilijk en is niet lichtzinnig genomen.” Alle tickethouders krijgen hun geld terug. Het festival zal volgend jaar opnieuw terugkeren.

Het optreden op het ‘Made In America festival’ was het eerstvolgende concert van Lizzo. De ‘About Damn Time’-zangeres ligt momenteel serieus onder vuur nadat ze door drie achtergronddanseressen - Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez - werd aangeklaagd voor seksueel wangedrag, het creëren van een vijandige werkomgeving en bodyshaming. De aantijgingen zijn niet te min. Zo zou Lizzo tijdens een avondje uit in de ‘Bananenbar’ in Amsterdam verschillende van haar personeelsleden onder druk gezet hebben om “naakte artiesten aan te raken, dildo’s op te vangen die uit de vagina’s van de strippers werden gelanceerd en bananen te eten die uit de vagina’s van de artiesten staken.” Al werd dat statement al snel ontkend door de club in Amsterdam.

Volledig scherm De drie voormalige danseressen van Lizzo: Arianna Davis, Crystal Williams en Noelle Rodriguez. © CNN

Daarnaast zou de zangeres haar zwarte danseressen anders behandelen dan haar witte teamleden en een danseres ontslagen hebben wegens gewichtstoename. “Het lijkt in te druisen tegen alles waar de zangeres in het openbaar voor staat. Ze nagelt haar dansers aan de schandpaal en vernedert op een manier die absoluut demotiverend is”, klinkt het steevast in de aanklacht.

“Het is hartverscheurend en teleurstellend”, reageerde Lizzo op Instagram. Ze noemde de beschuldigingen dan ook “op sensatie belust”, aangezien ze komen van voormalige medewerkers “die al publiekelijk hebben toegegeven dat hen verteld werd dat hun gedrag op tournee ongepast en onprofessioneel was.” “Ik ben erg open over mijn seksualiteit en uit mezelf graag, maar ik kan niet accepteren of toelaten dat mensen dat gebruiken om me neer te zetten als iemand die ik niet ben.” Verder verklaarde Lizzo dat ze respect heel hoog in het vaandel draagt. “Ik weet hoe het voelt om dagelijks slachtoffer te zijn van bodyshaming. Ik zou dan ook nooit iemand kritiek geven of een contract opzeggen omwille van iemands gewicht.”

