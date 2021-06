Na beschuldigingen van verkrachting en kannibalisme: Armie Hammer heeft zich laten opnemen

CelebritiesArmie Hammer (34) heeft zich laten opnemen in een afkickkliniek. Met de steun van zijn ex-vrouw is de Amerikaanse ‘Call Me By Your Name’-acteur al meer dan een week in behandeling voor drugs-, alcohol- en seksproblemen. Hammer werd de afgelopen maanden aangeklaagd voor verkrachting en kannibalisme. Zo vroeg hij onder meer aan een ex of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is verslaafd aan drugs omdat hij zoveel trauma’s heeft en zichzelf niet onder ogen kan zien”, zegt een ex-vriendin.

De ‘Call Me By Your Name’-ster kwam de voorbije maanden serieus onder vuur te liggen nadat er via het anonieme Instagram-account @houseofeffie verontrustende berichten van zijn hand verspreid werden. Daarin zou hij onder meer gezegd hebben dat hij “100% een kannibaal was” en dat hij een vrouw waarmee hij een affaire had, letterlijk wilde oppeuzelen. Daarna zou hij haar 24 uur lang verkracht hebben.

Initialen op dijbeen krassen

Eerder deelden ook andere ex-vriendinnen van Hammer gruwelijke verhalen over de acteur. Zo beweerde zijn ex-vriendin Paige Lorenze dat Armie haar “op de BBQ wilde gooien” en dat hij zijn initialen in haar dijbeen heeft gekrast. Courtney Vucekovich meende dan weer dat Hammer haar “bloedserieus” vroeg of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is manipulatief en gevaarlijk”, waarschuwde ze. “En hij oefent om vrouwen vast te binden in zijn kelder. Daar heeft hij een reeks mannequins staan. Heel eng allemaal.”

Volledig scherm Courtney Vucekovich © Instagram

De beschuldigingen worden fel tegengesproken door Hammers juridische team. “Alle seksuele activiteiten die er tussen onze cliënt en desbetreffende dames hebben plaatsgevonden, waren volledig wederzijds”, klonk het in een statement. Maar het tij kon niet meer gekeerd worden. De klachten betekenden een einde voor de carrière van Hammer. De acteur werd uit verschillende projecten geschrapt, waaronder ‘Shotgun Wedding’ van Jennifer Lopez en zijn bureau ‘WME’ heeft hem ontslaan.

Emotioneel afscheid op de luchthaven

Naast de vele seksuele beschuldigingen, is Hammer ook verslaafd aan drugs. De acteur heeft nu beslist om zijn leven terug op rails te kregen en heeft zich daarvoor laten opnemen voor z’n drugs- en seksproblemen. Hammer werd twee weken geleden gespot op de luchthaven van Grand Cayman terwijl hij afscheid aan het nemen was van de ex-vrouw Elizabeth Chambers en hun twee kinderen. Chambers vroeg in juli 2020 de scheiding aan van de ‘Rebecca’-acteur, maanden voordat zijn ‘kannibalisme’-schandaal uitbrak. Hammer vroeg in oktober om gezamenlijke voogdij over hun kinderen, Harper en Ford.

Toch hing er op de luchthaven nog liefde tussen de twee. “Het afscheid was emotioneel en ze gaven veel knuffels aan elkaar”, aldus een omstaander. Hammer vloog uiteindelijk naar een behandelcentrum waar hij op 31 mei incheckte.

Volledig scherm Armie Hammer en Elizabeth Chambers © Chris Pizzello/Invision/AP

Moeilijke jeugd

Een vriend van de familie Hammer bevestigde dat de acteur zich inzet om gezond te worden en de voogdij over zijn kinderen te krijgen. “Dit is een duidelijk teken dat hij de controle over zijn leven terugneemt en weet dat dit een stap is in de richting van zijn algehele welzijn.”

“Iedereen denkt dat Armie een bevoorrecht leven heeft gehad en dat er in zijn jeugd geen problemen waren”, vertelde een bron aan Vanity Fair. “Maar dat is niet de manier waarop dingen gegaan zijn. Het is niet zo omdat je uit familie komt met veel financiële middelen, dat je leven daarom zonder problemen is.”

Vertegenwoordigers van Hammer en Chambers hebben nog niet gereageerd.

