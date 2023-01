Na beschuldigingen van seksueel wangedrag: Kevin Spacey geeft eerste openbare speech in jaren, wint carrièreprijs

“Dankjewel. Jullie eren niet alleen mij, maar ook de talloze bijzondere mensen waarmee ik gedurende mijn carrière heb samengewerkt”, liet Spacey weten in zijn speech. De acteur sprak ook vol lof over zijn vrienden en manager Evan Lowenstein. “Want als je een beste vriend hebt zoals ik in Evan Lowenstein, dan kan het leven behoorlijk speciaal zijn. Elke uitdaging met hem aangaan is de moeite waard. Evan heeft me advies, raad en perspectief gegeven. Op professioneel vlak, maar ook als vrienden.” Spacey bedankte ook het museum omdat ze ‘le palle’ (Italiaans voor ‘de ballen’) hadden om hem uit te nodigen. Hij noemde het een avond die hij nooit zal vergeten.

Seksueel wangedrag

In 2017 werd de Oscar-winnaar voor het eerst beschuldigd van seksueel wangedrag. In de jaren daarop stapelden de #MeToo-klachten aan het adres van Spacey op. Als gevolg daarvan werd hij buitengesloten door Hollywood. Zo werd Spacey uit de Netflix-hit ‘House of Cards’ geschreven en verloor hij zijn hoofdrol in de film ‘All the Money in the World’. Dat de acteur nu een carrièreprijs in ontvangst mocht nemen, leidde dan ook tot veel kritiek. In de laatste jaren kreeg Spacey hier en daar wel nog enkele rollen, zoals in de dramafilm ‘The Man Who Drew God’, die volgende maand te zien zal zijn in Italië.