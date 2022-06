Na bakken kritiek van fans: Lizzo verwijdert denigrerend woord in haar nieuwste single ‘GRRRLS’

In de vorige versie van ‘GRRRLS’ zong Lizzo: “Hold my bag, bitch (girls) / Hold my bag / Do you see this shit? I’ma spazz. / I’m about to knock somebody out (girls)”. Spazz is een denigrerende term en wordt gebruikt als scheldwoord voor mensen die te maken hebben met spasticiteit. De zangeres bedoelde met ‘spazz’ wellicht niks slechts en gebruikte het woord als straattaal voor iemand die nogal gek doet als die kwaad is.