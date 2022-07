Na alle heisa heeft Lea Michele weer acteerwerk gevonden: “Droom die in vervulling gaat ”

Celebrities “Op een bepaald moment dronk ik drie flessen cognac per dag”: Pete Townshend van ‘The Who’ blikt terug op bewogen leven

‘I hope I die before I get old’, schreef hij ooit in de klassieker ‘My Generation’ van The Who, maar ondertussen is de gitarist van de groep, Pete Townshend, toch al 77 geworden. “Hoewel, ik beschouw mezelf niet als oud”, zegt hij. De muzikant blikt terug op een zeer bewogen leven, met onder meer een stevige verslaving aan alcohol, cocaïne en heroïne. Dat hij twee bandleden verloor aan dezelfde problematiek, hakt er nog altijd diep in. “Alles heb ik gedaan om onze drummer ervan af te helpen, maar hij stikte in zijn eigen braaksel.”

