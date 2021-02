Na alle beschuldigingen: Marilyn Manson vreest voor veiligheid en huurt 24/7 bewaking in

“Marilyn neemt geen enkel risico wat betreft zijn veiligheid. Hij vreest dat er ineens mensen op de stoep staan die kwaad willen en dat moeten zijn bodyguards voorkomen”, aldus een bron, die eraan toevoegt dat de zanger altijd vrij paranoïde is geweest, maar dat dit een heel andere situatie is. Manson zou volgens de bron diep geraakt zijn door de, volgens hem valse, beschuldigingen aan zijn adres.

Sinds actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media liet weten jarenlang misbruikt en mishandeld te zijn, volgden er meer vrouwen met gelijksoortige verhalen. Manson is sindsdien niet meer in het openbaar gezien, al leefde hij daarvoor sowieso al meer in de nachtelijke uren en sliep hij vaak overdag. Volgens de bron houdt hij dat voorlopig zo en wil hij niet publiekelijk gezien worden.

Nieuwe gruweldetails

Ook een voormalige assistent van Marilyn Manson mengt zich intussen in het hele gebeuren. Zo zegt Dan Cleary - die tussen 2014 en 2015 voor de rocker werkte - dat hij er getuige van was hoe Manson zijn toenmalige partner Lindsay Usich “duwde” en “dingen naar haar gooide.” “Ik zag hoe lichamelijk misbruik zoals gewelddadige uitbarstingen je kunnen breken”, zegt Cleary daar nu over. “Er kwam veel psychische mishandeling en schelden en bedreigen aan te pas. Er waren tijden dat Manson beweerde dat hij haar zou vermoorden en haar in stukken zou snijden en dat hij haar in de woestijn zou begraven. Waarop hij de kamer verliet en ik tegen haar zei: ‘Het komt wel goed. Ik ga zulke dingen niet met je doen. Laten we je naar een hotel brengen.’”