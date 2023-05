Na Adidas is nu ook Gap boos op Kanye West: winkelketen klaagt de rapper aan voor 2 miljoen dollar

CELEBRITIES Taylor Swift gelukkiger dan ooit: “Ik heb eindelijk het gevoel dat mijn leven zin heeft”

Taylor Swift (33) is gelukkiger dan ooit. Dat vertelde de Amerikaanse zangeres tijdens haar ‘Eras Tour’-concert in Foxborough, in de Amerikaanse staat Massachusetts. “In alle aspecten van mijn leven gaat het goed. Alles valt op z'n plek.”