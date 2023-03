Na aanklacht van mishandeling: berichten met vermeend slachtoffer lijken onschuld te bewijzen van ‘Marvel’-acteur Jonathan Majors

Priya Chaudhry, de advocaat van Majors, vertelde donderdag in een verklaring aan ‘Page Six’ dat de vrouw in kwestie de ‘Marvel’-acteur na zijn arrestatie verschillende sms-berichten heeft gestuurd. Zo zou ze hebben toegegeven dat zij degene was die fysiek geweld tegen hem gebruikte: “Ik heb ze verteld dat het mijn schuld was omdat ik jouw telefoon probeerde te grijpen." In de berichten, die naar verluidt afkomstig zijn van de 30-jarige vrouw, verklaarde ze ook dat ze “ervoor zal zorgen dat er niets zal gebeuren.” Verder zou ze ook hebben gezegd dat ze “boos” was dat Majors was gearresteerd. “Ik heb meermaals gezegd dat dit geen aanval was”, schreef de persoon die berichten stuurde naar de ‘Creed III’-ster. “Ik heb wel verteld dat ik verwond was en dat we ruzie hadden.” Ze zou afgesloten hebben met “Ik hou van je.”

Enkele uren later, nadat Majors niet reageerde, zou ze nogmaals hebben toegegeven dat “de vermeende wurging niet plaatsvond” en dat “de aanklacht onmiddellijk moet worden ingetrokken.” Ze zei ook dat ze contact had met de officier van justitie en erop aandrong om de klacht te laten vallen.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Jonathan Majors © AFP

Volgens de politie van New York vond de ruzie tussen Majors en de vrouw plaats op 25 maart in een appartement, in Chelsea. “Het slachtoffer, een 30-jarige vrouw, informeerde de politie dat ze was aangevallen”, zei een woordvoerder van de NYPD in een verklaring. “Het slachtoffer liep lichte verwondingen op aan haar hoofd en nek en werd in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.” De acteur werd afgelopen zaterdag gearresteerd. Later die avond werd hij opnieuw vrijgelaten.

Meer bewijsmateriaal

Priya Chaudhry verklaarde vorige week al dat Majors onschuldig is. “Sterker nog: hij is zelf het slachtoffer”, aldus de advocaat. Ze verwacht dan ook dat alle aanklachten tegen de ‘Marvel’-ster zullen worden ingetrokken. Naast de berichten zou ze ook in het bezit zijn van een video dat volgens haar de Amerikaanse acteur vrijpleit. Het bewijs omvat videobeelden van het voertuig waarin een woordenwisseling plaatsvond. Daarnaast zouden er ook getuigenissen zijn afgelegd.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Jonathan Majors © Jordan Strauss/Invision/AP

Emotionele crisis

Volgens de advocaat van Majors vond het incident plaats omdat de vrouw in kwestie “een emotionele crisis had, waardoor ze zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen.” “Dat is de enige reden waarom Majors is gearresteerd. De politie is verplicht om in deze situaties een arrest te vellen”, klinkt het. Ook de woordvoerder van de Amerikaanse acteur verklaarde eerder al dat hij “niets verkeerd heeft gedaan.” “We kijken ernaar uit om zijn naam te zuiveren en dit op te helderen.”

In 2019 brak Jonathan Majors door als acteur. Hij werd bekend dankzij de film ‘The Last Black Man in San Francisco’. Daarna ging de bal aan het rollen. Zo speelde hij de hoofdrol in ‘Da 5 Bloods’, ‘The Harder They Fall’ en ‘Devotion’. Dit jaar was Majors te zien in onder meer ‘Creed III’ en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania’.

LEES OOK: