Na 6,5 jaar is Rihanna’s docu eindelijk klaar: “Ze is een perfectionist, we bleven dingen toevoegen”

De film over Rihanna geeft volgens regisseur Peter Berg “een ongefilterde kijk op haar leven als wereldwijd icoon.” Haar fans stonden in 2015 al op de eerste rij. Maar pas in 2018 gaf Berg meer hoop door te zeggen dat de docu er elk moment kon aankomen. Valse hoop, zo bleek. Want we anno 2023 zagen we nog steeds niets over de ‘Umbrella’-zangeres.

Ondertussen zou de film wel klaar zijn. “Het is afgerond en verkocht. Amazon is er klaar voor”, klonk het bij de regisseur aan ‘The Hollywood Reporter’. De reden waarom de fans zo lang moeten wachten, ligt volgens hem bij Rihanna zelf. “Ze is een perfectionist, dus we bleven dingen toevoegen. Nu hebben we zes en een half jaar gefilmd en zijn we klaar om het uit te brengen. Het is alleen nog wachten op haar goedkeuring.” Of ze daar nog veel tijd voor nodig heeft, is onduidelijk. Al heeft Berg er een goed oog in. “Het is een prachtige ervaring geweest, dus het maakt me niet uit hoe lang het duurt.”