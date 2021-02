Na 25 jaar laat ook manager Marilyn Manson hem vallen na controverse

Celebrities Platenla­bel laat Marilyn Manson vallen na beschuldi­gin­gen van jarenlang misbruik: “We zullen nooit meer met hem werken”

2 februari Evan Rachel Wood (33) vertelt in een Instagram-post dat haar ex-verloofde Marilyn Manson (52) haar jarenlang misbruikt heeft. De ‘Westworld’-actrice getuigde in het verleden al over huiselijk geweld, maar noemde nooit namen. “Ik ben het beu om in angst te leven”, schrijft ze nu. De gevolgen laten niet op zich wachten: Marilyn Manson is door zijn platenlabel abrupt aan de kant geschoven na de beweringen.